Управляющая ТСЖ «Молодёжный» обвиняется в похищении более 7 млн рублей

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Прокуратура Орджоникидзевского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении 54-летней управляющей ТСЖ «Молодёжный». Обвиняемая в период с мая 2012 года по декабрь 2016 года, используя свои управляющие полномочия, похитила около 7 млн руб.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, лицом с использованием служебного положения), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Средства, поступающие в ТСЖ от жильцов дома за жилищно-коммунальные услуги, женщина перечисляла на свой лицевой счёт и лицевые счета своих знакомых с обоснованием «выплата заработной платы, премия, отпускное пособие», тем самым нанося крупный ущерб ресурсоснабжающим организациям ПАО НПО «Искра» и ООО «Новогор-Прикамье», а также ТСЖ «Молодёжный».

Кроме того, от жильцов многоквартирного дома обвиняемая получала наличные средства под предлогом их трат на нужды ТСЖ.

В целях возмещения вреда на имущество обвиняемой наложен арест.

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