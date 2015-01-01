В Перми организуют читательские встречи о современном гуманитарном знании

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12 июля в лаборатории современного искусства «Дом грузчика» откроется «Библиотека ДГ», где будут организованы открытые ежемесячные встречи с обсуждениями книг о современном гуманитарном знании.

При поддержке независимого книжного магазина «Пиотровский» и музея современного искусства «Гараж» 12 июля в «Доме грузчика» пройдёт вводная встреча ридинг-группы — открытой площадки для чтения, обсуждения и анализа книг и текстов.

«Библиотеку ДГ» составят книги издательской программы московского музея современного искусства «Гараж» и книжного издательства Ad Marginem. Кураторами программы стали философ Пермского университета Яна Цырлина, а также научный сотрудник отдела новейших течений Пермской галереи Марина Пугина. Они отмечают, что библиотека будет постоянно пополняться за счёт каталогов выставок музеев и галерей Перми и изданий Hyle Press.

«В Перми до сих пор не было площадки для чтения текстов, однако во многих городах они есть. Я считаю, что проект — это хорошая образовательная площадка и хорошая возможность обсудить социальные проблемы. Сейчас перед нами стоит задача запуститься, а позже мы бы хотели привлечь пермских музейщиков и учёных для проведения ридинг-групп», — говорит организатор Марина Пугина.

Ридинг-группы направлены на популяризацию современного гуманитарного знания. Поэтому основной задачей при создании проекта стало создание площадки для художников, музейщиков и людей, стремящихся глубже разобраться в актуальном художественном процессе.

Мероприятия ридинг-групп будут представлять собой встречи с обсуждениями книг и дополнительных материалов, посвящённых актуальным проблемам в области современного искусства и философии культуры. Для организаторов важно объединить на одной площадке академическую и неакадемическую среду для обмена мнениями и анализа текстов.

Место проведения мероприятий будет меняться: это лекторий «Пиотровского», пространство «Дома грузчика», а также другие выставочные площадки арт-институций Перми, экспозиции которых станут предметом обсуждения участников.

Первая встреча состоится 12 июля в 19 часов в «Доме грузчика» по адресу: ул. Толмачёва, 11/ул. Монастырская, 171.