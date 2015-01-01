Жители Прикамья могут подавать заявления в ЗАГС через портал госуслуг

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На Едином портале государственных услуг Пермского края начала действовать региональная услуга «Государственная регистрация заключения брака».

Председатель комитета ЗАГС Пермского края Юлия Андрианова отметила, что сегодня, в дату с тремя семёрками (7 июля 2017 года), по краю зарегистрировано 600 свадеб. При этом для регистрации 46 браков были поданы электронные заявления на портале госуслуг.

Всего за первое полугодие 2017 года оформлено около 400 электронных заявлений в ЗАГСы.

Подать заявление можно с помощью любого мобильного устройства или компьютера. Сайт позволяет выбрать для регистрации любое отделение ЗАГСа в Пермском крае и забронировать дату и время свадебной церемонии. При этом размер госпошлины составит на 30% меньше, чем при традиционной подаче заявления в отделении.

Кроме того, на сайте госуслуг один из молодожёнов может пригласить на регистрацию брака другого, после чего на почту избраннику придёт электронное приглашение с указанием даты, времени и места торжества.

Органы ЗАГС Пермского края через портал принимают также электронные заявления о регистрации рождения ребёнка, расторжении брака, получении повторного свидетельства о регистрации брака и рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения) ребёнка, а также смены имени.