Жители Мотовилихинского района проверят ремонт дворовых территорий

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Вчера, 6 июля, в общественном центре Мотовилихинского района Перми региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края провела обучающий семинар для людей старшего поколения и активных мотовилихинцев по реализации проекта «Управляем вместе».

Открывая семинар, заместитель руководителя региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Елена Савельева отметила, что в июне в регионе стартовал ремонт дворовых территорий и знаковых мест отдыха по программе «Комфортная городская среда». В этом году в Перми будут благоустроены дворы для 309 многоквартирных домов, в том числе в Мотовилихинском районе отремонтируют 68 дворовых территорий.

«Чтобы дворы долго прослужили людям, необходим жёсткий общественный контроль над подрядчиками и управляющими компаниями. Для такого контроля в крае по поручению врио губернатора Пермского края Максима Решетникова создан интерактивный портал «Управляем вместе», с помощью которого жителям предоставлена возможность сообщать о проблемах. Мы обращаемся к вам за помощью, чтобы вы помогли осуществлять этот контроль над дворами, вошедшими в программу в 2017 году. Активное участие жителей позволит органам власти оперативно и своевременно реагировать на возникающие в ходе работ сбои, нарушения, отставания от графика со стороны подрядных организаций», — говорит Елена Савельева.

Уже более 120 обращений поступило от неравнодушных жителей Пермского края посредством сервиса «Управляем вместе». Сейчас на сайте пользователям доступна информация о строительстве, ремонте и благоустройстве объектов текущего года — автодорог, дворов, парков, школ, больниц, поликлиник, муниципальных проектов и объектов связи. Врио губернатора Максим Решетников уделяет приоритетное внимание качеству ответов на обращения. Главы муниципальных образований несут персональную ответственность.

С 10 июля откроется сервис «Обратная связь» по разделу «Дворы» в городе Перми. Перечень проблемных тем, по которым жители смогут направить обращения, включают такие нарушения, как отсутствие ограждений и информационного щита, мест для прохода пешеходов, укладка асфальта в дождь, отступление подрядчика от утверждённого дизайн-проекта, нарушение сроков или некачественное выполнение работ.

Активисты Мотовилихинского района выразили готовность осуществлять контроль за ремонтом своих дворовых территорий.

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