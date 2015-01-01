«Главная цель в градостроительстве — создание комфортной среды для жителей» Пермская делегация принимает участие в работе VII Московского Урбанистического форума

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В Москве открылся VII Московский Урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2017). Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников выступил на пленарной сессии «Агломерации как глобальный управленческий вызов».

Фото: Евгений Самарин

Дискуссию о стратегии долгосрочного развития территории, обеспечения транспортной связности и достаточной инфраструктуры вел экс-мэр Лондона Кен Ливингстон. В обсуждении новых моделей и эффективных инструментов управления мегаполисов приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-мэр Сеула Ким Джон-Вук и другие.

Максим Решетников рассказал о развитии Пермской агломерации, об урбанистической политике Перми и региона. По его словм, мастер-план Перми, созданный в 2000-х годах, был передовым документом, опередившим своё время.

«Ограничения высотности застройки, уплотнение центрального ядра города, организация общественных пространств, приоритет общественного транспорта — то, что сейчас, что называется, must have для любой урбанистики», — считает Максим Решетников.

Но, по его словам, этот план не реализовался в полной мере. Не удалось сконцентрировать застройку в центральной части города, агломерация продолжила разрастаться. По мнению Решетникова, для преодоления этой тенденции необходимо отойти от подхода, согласно которому строительство больших объемов жилья в регионах считается самоцелью.

«Самоцелью должна быть городская среда, которую мы при этом создаём. Строительство многоквартирных домов и развитие городов — отнюдь не одно и тоже. Сейчас в крае нам предстоит создать много социальной инфраструктуры, которой как раз не хватает, потому что строилось много жилья и не строились в должной мере общественные пространства, больницы, школы и поликлиники», — подчеркнул Максим Решетников.

Врио губернатора Прикамья считает, что российское законодательство предоставляет все инструменты для создания комфортной городской среды. «Используя эти инструменты, опираясь на общественное мнение, ориентируясь на примеры ведущих городов, остальные регионы могут формировать компактные, комфортные города, интересные для молодежи, креативного класса, предпринимателей», — заключил Максим Решетников.

Фото: Евгений Самарин

Напомним, пермская делегация 6-7 июля принимает участие в работе Московского урбанистического форума.

Форум проводится ежегодно с 2011 года и зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка для дискуссий, поиска решений и налаживания контактов в среде экспертов, архитекторов, градостроителей, представителей органов власти, бизнес-сообщества.