«Уралкалий» подвёл итоги целевого набора среди выпускников школ Участниками программы целевого набора «Уралкалия» стали 10 выпускников общеобразовательных школ из Березников и Соликамска

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Для того чтобы стать участником программы, выпускникам школ необходимо было в течение февраля-марта 2017 года принять участие в олимпиадах по математике, физике или химии, которые проводил Березниковский филиал Пермского научно-исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ) совместно с «Уралкалием». Кроме того, необходимо было сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по этим предметам на суммарный балл не ниже 180.

Набор осуществлялся по специальностям «Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Электроснабжение», «Горные машины и оборудование» (ПНИПУ), «Химическая технология неорганических веществ» (БФ ПНИПУ), «Электропривод и автоматика» (Санкт-Петербургский горный университет).

Целевой набор студентов ведется в «Уралкалии» семь лет. За этот период по востребованным в компании специальностям обучилось 60 человек.

«Целевые» студенты компании имеют ряд преимуществ. Начиная со второго курса «Уралкалий» выплачивает стипендию по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тыс. руб. в месяц в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», проходят оплачиваемую практику в подразделениях компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъёмные выплаты в размере от 26 до 31 тыс. руб., в зависимости от среднего балла по диплому.