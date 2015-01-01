В Пермском крае ведутся работы по восстановлению электроснабжения в населённых пунктах, обесточенных из-за непогоды

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Как сообщил заместитель руководителя региональной службы по тарифам Пермского края Игорь Ваньков, энергетиками организованы оперативные работы по восстановлению нарушенного электроснабжения в Пермском крае.

Из-за проливных дождей и шквалистого ветра в Пермском крае без электроэнергии остались 54 населённых пункта. На 12:00 6 июля были отключены 245 трансформаторных подстанций.

К 13:00 6 июля уже удалось восстановить электроснабжение в 13 населённых пунктах с населением 4 тыс. человек и в девяти социально значимых объектах. Для обеспечения их электроэнергией МРСК Урала задействуют источники общей мощностью более 700 кВт. Без электричества оставался 41 населённый пункт с населением более 9 тыс. человек.

По всостоянию на 17.00 восстановлено электроснабжение для 7 тыс. жителей края. Остаются отключены 70 трансформаторных подстанций, питающих 18 насёленных пунктов с количеством населения 1847 человек, восемь социальнозначимых объектов.

Работы по оперативному восстановлению электроэнергии в Пермском крае ведут бригады МРСК Урала, их количество увеличено с 27 до 59 (с 62 до 236 человек личного состава), планируется увеличение бригад ещё в два раза.

«Наш штаб отреагировал оперативно, весь личный состав задействован, работы идут по регламенту. Завершить их энергетикам поручено к 20:00», — рассказал Игорь Ваньков.

Объявлен сбор оперативного штаба, проводится оповещение рабочей группы при КЧС и ОПБ Пермского края по происшествиям на объектах топливно-энергетического комплекса.

На 19:00 назначено экстренное совещание с участием заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальёва, который по поручению врио губернатора Пермского края Максима Решетникова срочно возвращается из Москвы в Пермь.

Министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун по поручению врио губернатора сегодня находится с рабочей поездкой в районах Коми-Пермяцкого округа, пострадавших от непогоды.

Аварийно-восстановительные мероприятия продолжатся до полного восстановления энергоснабжения в Пермском крае.