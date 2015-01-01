Аграрии Прикамья получили кредиты от Россельхозбанка более чем на 170 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В первом полугодии 2017 года сельхозтоваропроизводители Пермского края получили в пермском филиале Россельхозбанка свыше 170 млн руб., сообщают в пресс-службе губернатора.

С помощью кредитных средств аграрии профинансировали весенние полевые работы. На эти цели было направлено порядка 154 млн руб., что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных работ в Пермском крае превысила 90%, при этом порядка 85% кредитов были выданы по ставке не выше 5% годовых.