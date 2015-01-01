Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 7 июля

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Курс на преображение. В Перми начинается следующий этап реконструкции набережной Камы на участке от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. К середине нынешней осени на этом отрезке получит продолжение прогулочная зона со смотровыми балконами и светильниками.

Праздник спорта всё ближе. До старта пермского международного марафона осталось чуть меньше двух месяцев.

Купайтесь на здоровье! Пермским дошколятам подарили новый бассейн.

Качество жизни — в приоритет. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подвёл итоги работы краевых властей за последние пять месяцев.

Благоустройство под контролем. В call-центре Перми состоялась очередная прямая линия с жителями города.

Защитить и уберечь. Социальные сети несут реальную опасность детям.

Бомба замедленного действия. В Перми обсудили проблемы гепатита С.

В надёжные руки. Муниципальный приют обрёл нового руководителя.

Писатель как спасатель душ. В День города на Аллее славы «зажглась» звезда писателя-фронтовика, общественного деятеля Олега Селянкина.

Операция прошла успешно. Юный пермяк Кирилл Садкин сделал первый шаг к выздоровлению.

«Золотой Нанук» ждёт победителя. Объявлен шорт-лист кинолент Фестиваля документального кино «Флаэртиана».

По следам Витуса Беринга. Пермяки проехали более 2 тыс. км «Маршрутами Великой Северной экспедиции».

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели, если вам не хватило печатного выпуска газеты «Пятница» в местах его распространения, читайте газету в электронной версии на сайте newsko.ru!

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться