Аналитики составили рейтинги надёжности НПФ
Эксперты разошлись во мнениях
Сервисом «Выбери.ру» составлены рейтинги негосударственных пенсионных фондов, определяющие, по мнению аналитиков сайта, надёжность НПФ.
Лидером по доле фонда на рынке НПО по объёму пенсионных резервов в Перми стал НПФ «Будущее». Он занимает 12,90% доли рынка негосударственных пенсионных фондов.
Положение «Будущего» относительно конкурентов высоко: доля рынка пенсионного фонда «Сбербанк» почти в два раза ниже — 6,66%.
В рейтинг вошли семь НПФ, в том числе «КИТ Финанс» (доля рынка — 5,84%), «Промагрофонд» (доля рынка — 4,91%), «Наследие» (доля рынка — 4,50%).
Менее 1% рынка НПФ занимают в Перми пенсионные фонды «Ханты-Мансийский» (0,94%) и «Образование и наука» (0,07%). Сейчас НПФ «Образование и наука» присоединился к АО НПФ «САФМАР».
При этом самую высокую доходность — 11,08% — имеет пенсионный фонд «Образование и наука». Лидерами по доходности в Перми также стали «Сбербанк», «Промагрофонд» и «Ханты-Мансийский» НПФ.
По мнению рейтингового агентства «Эксперт РА», максимально надёжным фондом Перми является АО НПФ «САФМАР». Рейтинг определяет уровень надёжности, анализируя финансовую структуру НПФ, уровень эффективности управления, факторы менеджмент-риска, географию и положение НПФ на рынке, а также степень влияния внешних стресс-факторов.
В этот рейтинг также входят НПФ «Сбербанк», «Национальный НПФ», НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления», НПФ «Большой», «ВТБ Пенсионный фонд». «Эксперт РА» отмечает высокий уровень надёжности пенсионных фондов «Промагрофонд» и «Ханты-Мансийский».
Стоит отметить, по данным Национального рейтингового агентства, одинаково максимальным уровнем надёжности обладают негосударственные пенсионные фонды «Сбербанк», «ЛУКОЙЛ-Гарант» и «ГАЗФОНД пенсионные накопления».
Ещё один важный критерий определения надёжности НПФ — объём пенсионных накоплений. В рейтинге «Выбери.ру» с объёмом 425 млрд руб. лидирует НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления». Пенсионные накопления высоки в НПФ «Будущее» (290 млрд руб.), НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (250 млрд руб) и «ВТБ Пенсионный фонд» (125 млрд руб.).