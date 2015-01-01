Аналитики составили рейтинги надёжности НПФ Эксперты разошлись во мнениях

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Сервисом «Выбери.ру» составлены рейтинги негосударственных пенсионных фондов, определяющие, по мнению аналитиков сайта, надёжность НПФ.

Фото: Сергей Копышко

Лидером по доле фонда на рынке НПО по объёму пенсионных резервов в Перми стал НПФ «Будущее». Он занимает 12,90% доли рынка негосударственных пенсионных фондов.

Положение «Будущего» относительно конкурентов высоко: доля рынка пенсионного фонда «Сбербанк» почти в два раза ниже — 6,66%.

В рейтинг вошли семь НПФ, в том числе «КИТ Финанс» (доля рынка — 5,84%), «Промагрофонд» (доля рынка — 4,91%), «Наследие» (доля рынка — 4,50%).

Менее 1% рынка НПФ занимают в Перми пенсионные фонды «Ханты-Мансийский» (0,94%) и «Образование и наука» (0,07%). Сейчас НПФ «Образование и наука» присоединился к АО НПФ «САФМАР».

При этом самую высокую доходность — 11,08% — имеет пенсионный фонд «Образование и наука». Лидерами по доходности в Перми также стали «Сбербанк», «Промагрофонд» и «Ханты-Мансийский» НПФ.

По мнению рейтингового агентства «Эксперт РА», максимально надёжным фондом Перми является АО НПФ «САФМАР». Рейтинг определяет уровень надёжности, анализируя финансовую структуру НПФ, уровень эффективности управления, факторы менеджмент-риска, географию и положение НПФ на рынке, а также степень влияния внешних стресс-факторов.

В этот рейтинг также входят НПФ «Сбербанк», «Национальный НПФ», НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления», НПФ «Большой», «ВТБ Пенсионный фонд». «Эксперт РА» отмечает высокий уровень надёжности пенсионных фондов «Промагрофонд» и «Ханты-Мансийский».

Стоит отметить, по данным Национального рейтингового агентства, одинаково максимальным уровнем надёжности обладают негосударственные пенсионные фонды «Сбербанк», «ЛУКОЙЛ-Гарант» и «ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Ещё один важный критерий определения надёжности НПФ — объём пенсионных накоплений. В рейтинге «Выбери.ру» с объёмом 425 млрд руб. лидирует НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления». Пенсионные накопления высоки в НПФ «Будущее» (290 млрд руб.), НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» (250 млрд руб) и «ВТБ Пенсионный фонд» (125 млрд руб.).