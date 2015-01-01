Отозваны заявления о признании банкротом поручителей по долгу ООО «Свинокомплекс Пермский»

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ПАО «Пермэнергосбыт» отозвало заявления о признании банкротом ООО «Свинокомплекс «Ударный» (ГК «Синергия», Омская область) и АО «Пермский Свинокомплекс» (арендодатель имущественного комплекса, акции принадлежат правительству Пермского края).

Заявление об исковых требованиях к акционерному обществу поступило в Арбитражный суд Пермского края 3 июля. Аналогичное решение истца зарегистрировано в Арбитражном суде Омской области в отношении «Свинокомплекса «Ударный» 4 июля.

Заявления были поданы 26—27 июня к компаниям, которые выступали поручителями между ООО «Свинокомплекс «Пермский» (входит в структуру ГК «Синергия») и ПАО «Пермэнергосбыт» по гашению финансовых обязательств предприятия перед энергетиками.

Напомним, что сейчас ведётся работа по урегулированию долгов между ООО «Свинокомплекс Пермский» и ресурсоснабжающими организациями, а также ФНС. 30 июня состоялось заседание Арбитражного суда Пермского края, на котором юристы ГК «Синергия» представили проект соглашения о рассрочке платежей перед налоговой службой сроком на два года.

В ближайшее время оно будет скорректировано с учётом пожеланий налогового ведомства. Дата следующего заседания назначена на 1 августа.

Справка

ООО «Свинокомплекс Пермский» входит в омскую группу компаний «Синергия». Предприятие занимается производством, воспроизводством, выращиванием и откормом свиней, а также переработкой свинины. Обеспечивает Пермский край свининой на 82%. При поддержке краевых властей группа компаний реализует проект модернизации СВК.

Инвестиции в реконструкцию оцениваются на уровне 1,4 млрд руб. По итогам модернизации предприятие рассчитывает выйти на производство порядка 40 тыс. тонн свинины.

Группа компаний «Синергия» занимается также развитием фирменной розницы, реализуя продукцию свинокомплекса под брендом «Майские деликатесы» в Пермском крае и Омской области.