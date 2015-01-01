«УРАЛХИМ» запускает в Прикамье телепроект об использовании удобрений на даче

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Компания «УРАЛХИМ» и филиал ВГТРК «Гостелерадиокомпания «Пермь» совместно с Пермской государственной сельскохозяйственной академией с 6 июля запускает на пермском телевидении цикл передач, посвящённых правильному использованию минеральных удобрений на приусадебных участках.

Программы выйдут в рамках телепроекта «Удача на даче», который регулярно транслируется в региональном эфире каналов «Россия 1», «Россия 24» и «Россия Культура». Цикл передач будет включать в себя 14 еженедельных программ. В каждой из них ведущая Галина Кристалл вместе с экспертами из Пермской сельхозакадемии расскажет садоводам, как выращивать популярные растения и при этом правильно применять на дачных грядках то или иное минеральное удобрение, производимое компанией «УРАЛХИМ».

С годами почва на приусадебных участках беднеет, а внесение минеральных удобрений насыщает её азотом, фосфором и калием — веществами, необходимыми для роста и развития растений. В рекомендуемых специалистами дозировках это абсолютно безопасно для здоровья. Цель телепроекта — наглядно показать, как повысить урожайность на грядках в дачных кооперативах Пермского края, учитывая особенности местного климата и почв, правильно ухаживая за огородными культурами и используя современные азотные, фосфорные и комплексные минеральные удобрения.

Впервые передача «Удача на даче» об удобрениях «УРАЛХИМа» выйдет в четверг, 6 июля, в 18:20 и 22:25 в региональном эфире телеканала «Россия 24». Повторы запланированы в пятницу, 7 июля, на каналах «Россия Культура» в 8:30 и «Россия 1» в 9:20; в субботу, 8 июля, на каналах «Россия 1» в 8:50 и «Россия 24» в 18:30; в воскресенье, 9 июля, на канале «Россия Культура» в 9:30, а также в понедельник, 10 июля, на канале «Россия 24» в 7:15 и 8:15. Далее передача будет выходить еженедельно по аналогичному графику.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»