В Пермском крае будет реализовано 207 проектов поддержки местных инициатив

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На заседании Правительства Пермского края подвели итоги распределения средств на поддержку местных инициатив и развитие муниципальных образований в 2017 году.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— В крае реализуются крупные программы: дорожное строительство, благоустройство, социальная инфраструктура. Но потребности конкретных территорий — значительно шире. Хоть это вопрос местного самоуправления, крайне важно, чтобы работал механизм поддержки местных инициатив. В крае создана комплексная система поддержки территориальных общественных советов, самообложения. Объём средств, направляемых на их проекты, увеличился в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Роман Кокшаров, в 2017 году в Пермском крае будет реализовано 207 проектов в рамках поддержки местных инициатив. По словам Кокшарова, до конца текущего года будут построены 76 детских и спортивных площадок, отремонтированы 43 дороги и тротуара, 30 водопроводов, скважин и родников. Также предусмотрены субсидии на благоустройство 19 парков и скверов, ремонт 11 Домов культуры, семь памятников воинам Великой Отечественной войны.

Общая стоимость проектов составила 113,8 млн руб., из которых 85,7 млн — средства регионального бюджета, 19 млн — ТОСов и 9,1 млн — за счёт самообложения муниципальных районов.

Отметим, что в прошлом году финансирование местных инициатив не превысило 20 млн руб.

Также в этом году будет выделено более 220 млн руб. на ремонт порядка 1,5 млн кв. м дорог в 250 поселениях Пермского края.

Кроме того, субсидии из краевого бюджета будут направлены на реализацию инвестиционных проектов и муниципальных программ. На эти цели предусмотрены 1,5 млрд руб. Эти средства пойдут на ликвидацию аварийного жилья, газификацию сельской местности, поддержку учреждений образования и культуры, спортивных объектов.

С 1 августа 2017 года начнется прием заявок от органов местного самоуправления на предоставление субсидии в 2018 году. Он продлится до 1 октября 2017 года, после чего начнется заключение соглашений о предоставлении субсидий.