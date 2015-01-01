РЖД возводит новый путепровод для Транссиба В Перми активно строится въезд в город со стороны Екатеринбурга

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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников осмотрел ход работ по реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Работы проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного краевыми властями и компанией «РЖД». Реконструкция началась весной 2017 года, план работ рассчитан на два года.

Строительство качественно новой транспортной развязки позволит ликвидировать одно из наиболее «узких» мест в системе городских коммуникаций и обеспечить безопасное движение автомобилей и поездов. Сложность участка в том, что движение по железнодорожным путям останавливать нельзя, поэтому реконструкция была разбита на два этапа. В конце декабря 2016 года краевыми властями было заключено соглашение с РЖД на реализацию первого этапа реконструкции: строительство нового путепровода с переносом существующих железнодорожных путей. Новый путепровод для Транссиба появится рядом с существующим.

РЖД построит новое сооружение с четырьмя пролётами, два центральных пролёта будут сразу же задействованы после введения его в эксплуатацию под строительство четырёхполосной дороги. Два других пролёта — резервная территория, которая имеет различные варианты использования: как технологические проезды, так и в качестве выделенных полос для общественного транспорта. Этот резерв — задел на будущее, когда интенсивность движения транспорта вырастет.

Сейчас на объекте ведутся работы по выемке грунта на площадке строительства.

Также Максим Решетников осмотрел работы на Восточном обходе Перми, которые ведет подрядная организация «СКФ АТМ». Протяженность ремонтируемого участка — 5,285 км. Сейчас от общего объема работ выполнено 60%. Основные работы по строительству второй очереди Восточного обхода Перми будут закончены в сентябре 2017 года. Сейчас строится завершающий участок дороги длиной 5 км и двухуровневая развязка на пересечении с дорогой Пермь-Жебреи. На строительство этого участка Восточного обхода выделено 724,1 млн руб.

На объекте проводится укладка асфальта, установка разделительного барьерного ограждения, переустройство водовода, укрепление откосов земляного полотна, устройство быстротоков. Работы планируется завершить до 30 сентября 2017 года.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— В этом году в Пермском крае — интенсивная программа текущего, капитального ремонта и строительства дорог. На следующий год в краевой бюджет закладывается финансирование в том же объеме, который был в этом году — более 3 млрд руб., плюс из федерального бюджета также будет выделено порядка 1 млрд руб., всего более 4,5 млрд.

Сегодня посмотрели въезд в город со стороны улицы Героев Хасана — он будет закончен в следующем году, Восточный обход 18-23 км — закончат уже в 2017 году. Приступили к проектированию улицы Стаханова, в этом году начнем реконструкцию улицы Революции. 3/4 затрат возьмет на себя краевой бюджет, 1/4 — городской. Эти стройки важны не только для города, но и для всего края.