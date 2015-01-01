«Пермэнергосбыт» не рекомендует оплачивать услуги ЖКХ через «зелёные кассы»
Компания «Пермэнергосбыт» сообщает, что платежи, внесённые через «зелёные кассы», известные также под брендом «Единый Расчётный Центр» (ЕРЦ), поступают на счета ПАО «Пермэнергосбыт» с задержкой в два—три месяца. В связи с этим в отношении граждан, которые добросовестно оплачивают счета через кассы в торговых центрах и магазинах, применяются штрафные санкции: начисляются пени, направляется предупреждение об отключении электроэнергии в связи с задолженностью. Ежемесячно «Пермэнергосбыт» фиксирует до 10—12 обращений, связанных с этой проблемой.
ПАО «Пермэнергосбыт» предупреждает, что не несёт ответственности перед гражданами за потерю уплаченных в кассах средств, поскольку у компании нет договорных отношений с собственниками или операторами касс. В случае попадания в подобную ситуацию необходимо обратиться в контролирующие органы (Инспекцию госжилнадзора, Роспотребнадзор, отделение Банка России по Пермскому краю) с заявлением о допущенных нарушениях.
Оплатить услуги по квитанциям ПАО «Пермэнергосбыт» можно в отделениях компании или в личном кабинете на сайте, в отделениях банков, банкоматах, банковских интернет-приложениях, а также на почте.