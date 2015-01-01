Избран новый состав Совета директоров ПАО «Протон-ПМ»

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Годовое общее собрание акционеров ПАО «Протон — Пермские моторы» состоялось 30 июня. На повестку дня было вынесено 13 вопросов: об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности предприятия за 2016 год, о распределении прибыли и убытков, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам минувшего года, а также об избрании членов ревизионной комиссии, об утверждении аудитора на 2017 год и Устава общества в новой редакции и др.

Как сообщает пресс-служба предприятия, акционеры избрали членов Совета директоров общества. В него вошли семь человек:

Игорь Арбузов, генеральный директор АО «НПО «Энергомаш»;

Игорь Новиков, заместитель директора департамента средств выведения — начальник отдела средств выведения ГК «Роскосмос»;

Александр Захаренко, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Роскосмос»;

Маргарита Тарасевич, директор департамента корпоративного управления ГК «Роскосмос»;

Николай Ваганов, директор департамента ракетно-космической промышленности ГК «Роскосмос»;

Игорь Белоусов, заместитель генерального директора АО «НПО «Энергомаш»;

Илья Качин, заместитель генерального директора ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».

В докладе о деятельности ПАО «Протон-ПМ» в 2016 году исполнительный директор Дмитрий Щенятский рассказал об основных итогах выполнения бизнес-плана, финансовой деятельности, инвестиционных проектах и перспективах предприятия.

В 2016 году изготовлено продукции и оказано услуг на сумму 6 млрд 704 млн руб. По сравнению с 2015 годом объём продаж в действующих ценах вырос на 82,4%. В структуре плана продаж доля продукции космической тематики составила 61%, оборонно-промышленного комплекса — 22,6%, услуги предприятиям Пермского моторостроительного комплекса — 13,9%, прочие — 2,5%.