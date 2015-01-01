Нефтяники «ЛУКОЙЛа» выпустят в водоёмы Прикамья более 400 тыс. мальков судака, стерляди и щуки

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В 2017 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в рамках выполнения экологической программы выпустит в реки и водоёмы Пермского края более 400 тыс. мальков судака, стерляди и щуки. Молодь редких пород рыбы, которую выращивали хозяйства в Башкирии и Пермском крае, отпустят в Осинском, Добрянском, Ильинском и Еловском районах.

За последние три года специалисты предприятия совместно с представителями Института речного и озёрного рыбного хозяйства и надзорных ведомств уже выпустили более 2,6 млн мальков. Учёные фиксируют рост количества рыбы в местах выпуска.

«Политика компании «ЛУКОЙЛ» в сфере экологии предполагает бережное и ответственное отношение ко всем видам ресурсов, в том числе не имеющим прямой связи с добычей полезных ископаемых», — отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Поставщики рыбы определяются с помощью конкурсных процедур. Компания должна иметь разрешения и лицензии Росрыболовства, а мальки — отвечать требованиям и подходить к условиям конкретной территории. Транспортировка рыбы из хозяйств происходит в особых условиях: температура воды в контейнерах для перевозки и водоёмов в районах выпуска не должна различаться более чем на два градуса. Как отмечают специалисты, рыба должна быть генетически предрасположена к местам обитания в Пермском крае.

В ближайшее время специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» планируют выпуск 160 тыс. мальков щуки в Обвинский залив в Ильинском районе, а также 46 тыс. мальков стерляди в Воткинское водохранилище в Еловском районе.

Выпуск рыбы будет продолжаться до октября.

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