В Перми появится памятник княгине Романовой и остановка «Сквер Журналистов»

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В Перми 4 июля прошло заседание Совета по топонимике при главе города, на нём обсуждались вопросы, связанные с установкой памятников и переименованием ряда остановочных пунктов.

Члены совета одобрили установку памятника Великой княгине из семьи Романовых Елизавете Фёдоровне на территории перед зданием медицинского центра на ул. Екатерининской. Эскизный проект памятника был одобрен, теперь необходимо согласовать конкретное место установки и текст надписи на монументе.

На заседании выступил инициативный пермяк с идеей установки в Перми памятника Ермаку. Одобрение этой идеи было отложено: автору нужно предложить место, эскиз и источники финансирования, выйдя со своей инициативой на очередное заседание Совета по топонимике.

Остальные вопросы, которые обсуждались на заседании, касались переименования нескольких остановок. Так, остановка «Промкомбинат» в обоих направлениях в скором времени будет носить название «Завод «Машиностроитель», остановка «Дом быта «Садовый» на ул. Уинской в обоих направлениях станет называться «Сквер Журналистов».

Замену навигационной системы планируется произвести за счёт средств, выделенных Пермской городской думой.