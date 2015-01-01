Максим Решетников выступит на пленарной сессии Московского урбанистического форума

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Завтра, 6 июля, начнёт работу VII Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2017). Он будет посвящён влиянию агломерационных процессов в экономике на качество жизни и управление крупнейшими городами мира. Приедут участники и гости из 40 стран мира, ожидается выступление 150 международных экспертов.

В работе форума примет участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Участники форума обсудят возможности и вызовы, актуальные для современных мегаполисов, перспективы их развития не только в контексте экономики и эффективного управления, но и через призму человека — жителя города. Официальное исследование будет посвящено анализу агломерационных процессов в мировой и российской экономиках на примере моделей управления такими глобальными мегаполисами, как Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Шанхай и Буэнос-Айрес.

Максим Решетников выступит в качестве спикера на пленарной сессии «Агломерации как управленческий вызов», примет участие в панельной дискуссии «Город как бенефициар двух столиц» и конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия страны». Он расскажет о перспективах развития Пермской агломерации, о преимуществах Перми и Пермского края, о том, как Пермь намерена конкурировать с другими мегаполисами.

Московский урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года под эгидой правительства Москвы и при личном участии мэра Москвы Сергея Собянина. Форум зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка для дискуссий, поиска решений и налаживания контактов в среде экспертов, сити-менеджеров и представителей бизнес-сообщества.

VII Московский урбанистический форум пройдёт в столице с 6 по 12 июля на ВДНХ. Всего на форуме ожидается порядка 15 тыс. участников и около 30 тыс. посетителей.