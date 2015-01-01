Объём инвестиций предприятий края достиг 500 млрд рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников встретился с представителями крупнейших предприятий региона. На встрече он рассказал о том, как краевые власти содействуют развитию промышленности и обсудил с собравшимися вызовы, стоящие перед Пермской промышленностью, и перспективы развития реального сектора экономики.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Я высоко оцениваю то, как развивается промышленность в последние годы. Предприятия вкладываются в развитие. Значительный объём оборудования был обновлён в последние годы, причём закупки оборудования были сделаны не просто, потому что на это были выделены федеральные средства, а под определённую стратегию, под определённый рынок. Чётко выстроена работа с персоналом: идёт взаимодействие с училищами, техникумами, вузами. Объём инвестиций предприятий края на сегодня достиг 500 млрд руб., постоянно стартуют новые проекты.

По словам Решетникова, основные направления поддержки промышленности в Пермском крае — это обеспечение сбыта продукции: помощь в освоении международных рынков, кооперация пермских предприятий между собой; содействие в привлечении инвестиций — как из федерального бюджета, так и из банковской сферы.

Также административные структуры могут оказать содействие предприятиям в части сокращения издержек: разумная налоговая политика, гибкий подход к регулированию тарифов на энергоресурсы. Ещё одно направление — поддержка кадров: развитие среднего и высшего образования и связей учебных заведений с предприятиями.

Александр Сухановский, генеральный директор группы предприятий ПЦБК:

— Максим Решетников за короткий период посетил большинство предприятий региона, основательно вник в наши проблемы. Чувствуется его системный подход к решению приоритетных задач, которые сегодня стоят перед промышленностью. Власть и производственные предприятия вырабатывают совместные действия, есть поддержка со стороны краевого правительства. В частности, при поддержке региональных властей мы будем продолжать реализацию проекта «Сила картона» на ПЦБК, направленного на увеличение переработки макулатуры и выпуск инновационной продукции.

Рашид Дзунза, председатель совета ветеранов АО «ОДК-Пермские моторы»:

— Исполняющий обязанности губернатора на встрече с общественностью очень верно расставил приоритеты. Эти направления действительно актуальны для нашего края. Поддержка промышленности, инвестиционная политика, подготовка профессиональных кадров. Особенно Максим Решетников подчеркнул, что нужно развивать взаимоотношения между предприятиями внутри края, чтобы рубль работал на благо нашего региона. Говорили и о том, как удержать молодёжь в крае. Губернатор высоко оценил проект дуального образования, который активно реализуется в «ОДК-Пермские моторы». Я встречался со многими губернаторами, и мне кажется, Максим Решетников из тех, кто не станет распыляться и доведёт до ума те проекты, которые уже запущены.