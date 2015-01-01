Минприроды Прикамья намерено «отрегулировать» русло реки Иньвы

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Минприроды Пермского края сообщает о намерении объявить в июле 2017 года открытый аукцион на проведение дноуглубительных и руслорегулирующих работ на реке Иньве.

Эти работы важны для населения Кудымкара, поясняют в ведомстве. В период прохождения весеннего половодья, из-за того что русло и пойма реки Иньвы сложены легкоразмываемыми грунтами, образуются наносы, и пропускная способность реки падает. Вода выходит через пониженные участки и заливает часть территории города площадью около 40 га.

В зону затопления попадают 399 жилых домов (1197 человек), гаражи и надворные постройки, садово-дачные дома, стадион «Парма», около 12 км автомобильных дорог, мосты, электрические силовые подстанции, опоры ЛЭП и т. д. Общая сумма вероятного ущерба достигает 800 млн руб.

Работы планируется провести в 2017—2018 годах за счёт средств федерального бюджета — субвенций в области водных отношений.