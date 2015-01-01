Прикамские фермеры могут получить гранты до 10 млн рублей

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С 10 по 14 июля будет проходить приём документов от глав фермерских хозяйств по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм». На развитие семейной животноводческой фермы предусматривается предоставление гранта до 10 млн руб., сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

В заявке нужно указать наличие оснащённых производственных помещений и их площадь, наличие сельскохозяйственных животных, среднюю численность работников за предшествующий календарный год, планируемое количество ското-мест при развитии семейной животноводческой фермы, выручку от реализации товаров (работ, услуг) без учёта НДС, сумму запрашиваемого гранта и др.