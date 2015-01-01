Предпринимателям Прикамья на реализацию инвестпроектов направлено около 46 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В начале 2017 года «Микрофинансовая компания Пермского края» заключила сделку с Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) о предоставлении кредитов предпринимателям в рамках краевой программы поддержки малого и среднего бизнеса. По результатам сделки предпринимателям Прикамья направлено 45,8 млн руб. на реализацию инвестиционных проектов.

Из всех полученных бизнесменами кредитных средств 59% были направлены на приобретение оборудования и спецтехники, 41% — на приобретение производственной недвижимости. Шесть поддержанных проектов осуществляются в сфере развития промышленности и производства.

За счёт привлечения инвестиционных ресурсов будет создано 110 и сохранено 106 рабочих мест.

По условиям кредитного договора за счёт средств МСП Банка малым и средним предпринимателям края предоставляется инвестиционный заём (на приобретение и/или ремонт основных средств) в размере от 3 до 15 млн руб. на срок до пяти лет по ставке 12% годовых.