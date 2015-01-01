Выборы губернатора Прикамья вошли в рейтинг 30 главных событий региональной политики Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг 30 главных событий региональной политики за июль 2017 года

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Фото: Константин Долгановский

Выдвижение партиями кандидатов на губернаторские выборы в 16 регионах РФ, в том числе в Пермском крае, занимает шестую позицию рейтинга. В список значимых событий региональной политики также внесено подписание концессионного соглашения между Пермским краем, Минтрансом и ВТБ о строительстве моста через реку Чусовую.

Помимо этого, «Петербургская политика» выделяет четыре типа поведения врио губернаторов с точки зрения использования избирательных кампаний для управления рисками. Это поведение снижающее социально-политические риски, не накапливающее новых рисков, временно замораживающее риски, накапливающее новые риски.

Так, поведение в период избирательной кампании врио губернатора Пермского края Максима Решетникова президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов оценивает как снижающее социально-политические риски. К этой категории относятся также политические ситуации в Карелии и Белгородской области.

Отмечается, что поведение врио губернатора Пермского края позволило ему использовать «эффект усталости» от прежнего губернатора, снизить остроту разделения элит на «местных» и «пришлых». Текущая подготовка Максима Решетникова к выборам приводит его к политическому укреплению, при котором кандидат, продвигая будущие преимущества от власти, представляет уже имеющиеся результаты на новом посту.

В рейтинге социально-политической устойчивости регионов Пермский край остаётся в числе регионов с пониженным показателем. Однако в июне 2017 года этот показатель составил 5,2 из 10, тогда как в мае он был на 0,2 пункта ниже.

Николай Иванов, политический консультант, член регионального штаба ОНФ:

— Я считаю, что рост показателя устойчивости оправданный. Кампания Максима Решетникова проходит спокойно, без выбросов негатива и компромата. На федеральном уровне, на мой взгляд, должны оценить предвыборную кампанию кандидата. В крае достигнут межэлитный консенсус. Политическая ситуация сейчас достаточно ровная и стабилизированная.