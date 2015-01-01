В Перми пройдёт выставка работ Марка Шагала
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В ближайшую пятницу, 7 июля, в Центральном выставочном зале откроется выставка работ Марка Шагала La Bible.
Экспозиция включает в себя 64 произведения, иллюстрирующие события Ветхого Завета.
Для создания этой серии картин художник овладел техникой литографии. В число представленных работ также входит серия произведений «Окна Иерусалима» — эскизы витражей для синагоги при госпитале в Иерусалиме.
Экспонаты будут сопровождаться библейскими текстами, описывающими сюжет каждой конкретной картины.
Организаторами экспозиции выступили Арт-центр в Перинных рядах и галерея «25`17». Выставка продлится до 13 августа.
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