Пермская таможня обнаружила поддельные товары известных брендов

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В одном из центральных магазинов Перми сотрудниками таможни 30 июня 2017 года выявлен факт продажи товаров известных брендов Michael Kors, D&G, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent и др. В торговой точке продавались товары с нанесёнными товарными знаками, практически идентичными товарным знакам обозначенных марок, сообщает пресс-служба таможни.

Таможня

Продаваемая продукция в количестве 60 единиц оказалась поддельной. В отношении продававшего товары-подделки предпринимателя в рамках таможенной проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной ответственности по факту незаконного использования товарного знака.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на юридических лиц в размере пятикратного размера стоимости товара, который явился предметом административного правонарушения, но не менее 100 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака. Согласно ст. 1229 ГК РФ иные лица, за исключением правообладателя, не могут использовать результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

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