Компания Henkel в Перми намерена расширить производство

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Компания Henkel планирует расширение производства в Перми. Среди планов регионального подразделения концерна — запустить дополнительную линию по производству жидких моющих средств.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников посетил предприятие ООО «Хенкель Рус» в преддверии запуска нового проекта.

Производственный комплекс Henkel, расположенный на территории Пермского края, является одним из крупнейших производителей средств для стирки в России. Общий объём инвестиций в предприятие составил более 3,2 млрд руб. за последние три года.

За это время на предприятии запустили новую линию по производству жидких средств для стирки, открыли автоматизированный логистический комплекс, внедрили проект повышения энергоэффективности производственного комплекса.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Пермский завод «Хенкель» — это большая производственная база. Компания рассматривает пермскую площадку как перспективную, производит новые виды продукции, закупает дополнительное оборудование. Более 300 рабочих мест, высокая заработная плата. Это костяк экономики Пермского края. Кроме того, это демонстрирует, что наш регион является территорией, привлекательной для инвесторов, с комфортным бизнес-климатом.

Сергей Якушкин, директор филиала ООО «Хенкель Рус» в Перми:

— Компания Henkel планомерно инвестирует в развитие и модернизацию производства в Пермском крае. Сейчас рассматривается проект расширения производства жидких моющих средств. Доля отечественного сырья, используемого при производстве, — около 70—80%, при этом 10% сырья и упаковки — от пермских поставщиков. Мы рассчитываем, что степень локализации будет повышаться по мере развития местных производств.

Напомним, что переговоры с представителями компании Henkel Максим Решетников вёл ещё на Петербургском международном экономическом форуме.

Справка

Объём производства пермского филиала ООО «Хенкель Рус» составляет более 300 тыс. т готовой продукции в год. Средства для стирки, производимые на пермском предприятии, продаются на всей территории России и в странах СНГ. Объём налоговых поступлений компании в региональный бюджет в 2016 году составил свыше 330 млн руб. На предприятии работает 310 человек.

Источник — пресс-служба губернатора