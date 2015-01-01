Компания «Медисорб» строит новый цех для выпуска анестетика

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Компания «Медисорб» строит новый цех по производству фармацевтических препаратов европейского качества. В этом цехе будет выпускаться новый ингаляционный анестетик «Севофлуран медисорб» — разработка пермского промышленного фармацевтического кластера.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников посетил ЗАО «Медисорб», где осмотрел производство и обсудил перспективы проекта с руководством предприятия.

Новый цех «Медисорба» выполнен с учётом европейских стандартов и норм, которые ещё не приняты в России, но, возможно, будут приняты в будущем. Общий объём инвестиций составил порядка 11,5 млн евро. Из них 7 млн ушло на оборудование, остальное — на комплекс помещений. Уровень применяемых в производстве технологий и автоматизации при приготовлении смесей и таблетировании единственный в России.

В новом цехе заложено три линии: первая и вторая — для производства твёрдых лекарственных форм, третья — для жидких, она оснащена итальянским оборудованием. На ней будет выпускаться «Севофлуран медисорб» — проект пермского промышленного фармацевтического кластера. Препарат выпускает всего три-четыре компании в мире. Весь комплекс работ по разработке лекарства, включая субстанцию, выполняется в Перми.

Ингаляционный анестетик «Севофлуран» будет замещать импортные аналоги на российском рынке (на сегодня используются только препараты импортного производства). Лекарственный препарат запатентован, участники пермского промышленного фармацевтического кластера обладают исключительным правом на способ его получения.

Совместно с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом разрабатывается инновационная полимерная упаковка — специальная тара с устройством дозирования ингаляционной жидкости.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— «Медисорб» демонстрирует большой потенциал роста, реализует высокий научный потенциал, который есть в крае. На предприятии постоянно идёт обновление оборудования, производительность труда растёт. Это делается под новые препараты с высокой добавленной стоимостью. В расчёте на них идут инвестиции в науку, новое оборудование, именно это даёт основания предполагать, что рабочие места, которые есть здесь, имеют больший масштаб, чем у других предприятий. Власти Пермского края будут поддерживать такие предприятия, создавать для них условия. Именно здесь самый большой потенциал развития.

Владимир Фотеев, генеральный директор ООО «Медисорб групп»:

— В наших лабораториях производится фармацевтическая разработка порядка 35 новых лекарственных препаратов, все из списка импортозамещения, 50% из них — жизненно важные. Наше предприятие — это производство полного цикла, от сырья до готового препарата. Проводим доклинические и клинические исследования. Наша последняя разработка — препарат для наркоза «Севофлуран медисорб». В 2015 году Минздрав России потратил на его закупку 2,5 млрд руб. Сейчас препарат проходит клинические испытания, до конца года планируем их закончить. Совместно с политехническим университетом разработали и запатентовали упаковку.

Напомним, «Медисорб» входит в пермский промышленный фармацевтический кластер вместе с Пермской химической компанией, «Сорбентом», ведущими вузами региона. В результате кластерной кооперации будет создано до 40 высокопроизводительных рабочих мест к концу 2020 года.

Сейчас федеральное Министерство промышленности и торговли рассматривает заявку кластера на получение субсидии, итоги будут известны в конце июля 2017 года. Предполагаемые сроки получения субсидии — конец 2017-го — первый квартал 2018 года.

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Пермского края:

— Реализация проекта фармацевтического кластера позволит создать на территории Пермского края производство уникальных импортозамещающих лекарственных препаратов, аналогов которым нет в России. Первым результатом работы станет препарат «Севофлуран МС», который появится на фармацевтическом рынке в 2019 году. Кроме того, будет создано до 40 высокопроизводительных рабочих мест.

Источник — пресс-служба губернатора