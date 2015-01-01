Объявлен аукцион на выполнение ремонта Южного и Западного обходов Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на выполнение ремонта Южного и Западного обходов Перми.

Аукцион по выбору подрядчика пройдёт 24 июля. Начальная цена составляет 93,964 млн руб. Завершиться ремонтные работы должны до 29 декабря 2017 года.

Согласно контракту подрядчик должен будет отремонтировать участок автодороги длиной 7 км, а также съезды №1 и 8 на развязке с трассой Пермь — Екатеринбург в Пермском районе.

Ремонту также подвергнется участок развязки с ул. Леонова.