В Перми судебные приставы арестовали у должника самокат

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В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району УФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 39-летнего жителя Перми алиментов на содержание сына 2004 года рождения.

Должник на протяжении нескольких месяцев уклонялся от исполнения возложенных на него судом обязательств, в результате чего накопил сумму долга в размере около 90 тыс. руб., сообщают в ведомстве. Для объяснения гражданин был вызван к судебному приставу-исполнителю.

В отдел должник приехал на самокате, на котором заехал прямо в кабинет. Погасить имеющийся долг гражданин не смог, поэтому судебный пристав наложил арест на средство передвижения — самокат.