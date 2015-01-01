Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 4 июля

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Заёмщики на колёсах. Автокредитование переживает этап динамичного роста: только треть машин покупается на собственные средства.

Энергия времени. Строгановская премия Нины Евгеньевны Васильевой — хороший повод оглянуться на феномен университета в провинции: мнение писателя Анатолия Королёва.

Татьяна Марголина: Количество обращений к омбудсмену растёт. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае провела предпоследнюю в нынешней своей должности пресс-конференцию.

Антимонопольщики меняют стиль. ФАС отказывается от политики «так делать нельзя» и переходит к политике «как делать надо».

Анна Букатова: Нашу мотивацию отражает притча про лягушку и молоко. Пресс-атташе РИА «Местное время» — об амбициях новой структуры.

Яичница на всю страну. Обеспеченность Пермского края яйцами превысила 100%.

Не хлебом единым. Эксперты полагают, что рынок пекарен переполнен и открывать новые заведения уже поздно, но некоторые видят потенциал в крафтовом сегменте.

Галина Кашеварова: Учёными хотят стать далеко не все. Профессор ПНИПУ рассказала, как из «полуинженеров» подготовить профессиональных строителей.

Светлана Полушкина: Кризис дал импульс для поиска новых смыслов. Управляющий партнёр Gold Realty Group рассказала о новых тенденциях на рынке коммерческой недвижимости и о неизбежности технологической эволюции во всех сферах бизнеса.

Владимир Аликин: Губит людей вода. Профессор, доктор технических наук — о мистических свойствах и «тёмной стороне» чистой воды.

Жаркие споры и горькие разочарования. Июньская пленарка Пермской городской думы запомнилась двумя дискуссионными вопросами и аттракционом неслыханной щедрости.

Андрей Борисов: Мы не рядовой театр, мы — из ряда вон! Исполнительный директор Пермского театра оперы и балета — о том, какие сюрпризы поджидали его на новом рабочем месте.

Пермь — родина медведей. Два пермских поэта решились доказать, что медведь в Перми — больше, чем просто медведь.

Самая театральная ночь в году. В Пермском ТЮЗе прошла традиционная «Театральная бессонница».

Почти мистическая история. Сергей Полунин и Наталья Осипова исполнят роли Евгения Панфилова и его музы на вечере памяти хореографа.

О пермской любви к сыру. Центральный выставочный зал провёл дегустацию французского сыра изготовленного в Перми.

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