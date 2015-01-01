В парке им. Горького пройдут парад колясок и фестиваль близнецов

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В Перми 22 июля в парке им. Горького состоятся сразу два события: VII краевой фестиваль близнецов и IX парад колясок.

Фото: Сергей Копышко

Принять участие в Параде колясок может любой желающий. Для участия надо до 19 июля заполнить форму на сайте парка им. Горького. Тематикой парада в этом году будут персонажи мультфильмов Walt Disney.

На параде можно будет пройти различные мастер-классы, к примеру, изготовление ушек Микки-Мауса. Посетители смогут поиграть в крикет, а также будет мини-спектакль по мотивам сказки «Алиса в стране Чудес», сообщают организаторы.

Для фестиваля близнецов необходимо подготовить презентацию своей пары. Например, это может быть творческий номер, песня или просто рассказ интересных фактов или историй из жизни.

Участвовать в фестивале могут близнецы всех возрастов.