В районах Перми отключают горячую воду

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С 3 июля в Ленинском и Орджоникидзевском районах не будет горячей воды. Также горячее водоснабжение отключат в посёлке Новые Ляды. Отключение связано с профилактикой на тепловых сетях в Перми и Пермском районе.

В Ленинском районе горячей воды не будет в домах на улицах Екатерининской (196, 214, 216, 220, 224), Кирсанова (29, 27, 25, 23, 39а), Ленина (83, 84, 86, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 71, 73, 75, 79, 81, 73а, 87), Плеханова (39, 33, 38, 36, 41), Петропавловской (70, 72, 82, 84, 76, 86, 88, 74, 115, 117, 121, 119, 119а, 78, 80), Пермской (230, 232, 195), Хохрякова (6а, 25), Толмачёва (32).

В Орджоникидзевском районе — на улицах Толбухина (16, 16а, 18, 1, 3, 9, 11, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 10а, 12, 12а, 14, 15, 17), Вильямса (53а, 53 б, 49, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 20/1, 20/2, 20/3, 34, 36, 38), Кабельщиков (10), Гайвинской (4, 6, 8), Янаульской (6, 8, 10, 12, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 14), Писарева (45, 1, 1а, 7, 11), Никитина (18б, 18), Социалистической (4, 6, 8, 10а, 14), Старикова (1, 3, 5, 7), Томской (32, 34, 41), Трясолобова (65), Судоремонтной (25).

В посёлке Новые Ляды отключение произойдёт на ул. 40 лет Победы (10, 12, 16, 16а, 20) и Мира (17а).

Горячее водоснабжение возобновится 17 июля.