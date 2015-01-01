«Флаэртиана-2017» определилась с основным конкурсом За главный приз фестиваля — Большого Золотого Нанука и денежное вознаграждение в 250 тыс. руб. — поборются 15 картин

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Сформирована конкурсная программа XVII Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», в которую вошло 15 кинолент из Германии, Чехии, Ирландии, Польши, Кореи, России, Австрии, Франции, Нидерландов. Впервые в международный конкурс попал фильм режиссёра из Грузии. Отборщиками «Флаэртианы» из 700 заявок выбраны 15 наиболее ярких документальных кинокартин, снятых в эстетике Роберта Флаэрти.

Кадр из фильма «История семейной жизни»

Гелена Тржештикова снимала фильм «История семейной жизни» на протяжении длительного времени — в течение 35 лет. Камера стала свидетелем жизни одной семьи с первых дней её создания.

Кадр из фильма «Фильм без названия»

Михаэль Главоггер — режиссёр «Фильма без названия» — во время работы над проектом скоропостижно скончался, и дело подхватила монтажёр фильма Моника Вилли. Из отснятых материалов она смонтировала эпичное документальное полотно. Медитативное роуд-муви уже оценили зрители Берлинале, а в сентябре его увидит жюри и зрители «Флаэртианы».

Кадр из фильма «Плацкарт»

Российских фильмов в главном конкурсе два: «Плацкарт» Родиона Исмаилова, рассказывающий о пассажирах поезда «Москва — Владивосток», и «Конкурс» Евгения Ховаева о четырёх пианистах — победителях XV международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Кадр из фильма «Сибирская любовь»

Ещё одна кинокартина о России — «Сибирская любовь» — снята режиссёром из Германии Ольгой Делан. Ольга приедет в Пермь, чтобы лично представить фильм, главные герои которого — её родственники из российской деревушки, отвечающие на вопрос: «Что такое любовь?»

Кадр из фильма «Взрослые»

Фильм «Взрослые» Мэйти Альберди рассказывает о четырёх мужчинах с синдромом Дауна. «В этом году документалисты смогли проникнуть в миропонимание людей с синдромом Дауна как никогда глубоко. Надеюсь, зритель останется в недоумении, почему этих людей считают больными», — говорит президент «Флаэртианы» Павел Печёнкин.

Герои Альберди чувствуют себя готовыми к взрослой жизни, но окружающие не разделяют их мнения. Фильм «Взрослые» уже был показан на фестивалях IDFA, Visions du Reel, Hot Docs, DOC Point и теперь едет в Пермь, где состоится его российская премьера.

Шорт-лист конкурсной программы XVII Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана»:

1. «В ожидании жирафа» (Waiting for Giraffes). Нидерланды, реж. Марко де Стефанис.

2. «Взрослые» (The Grown Ups). Чили, Нидерланды, Франция, реж. Мэйти Альберди.

3. «Девушки из Уагадугу» (Ouaga Girls). Швеция, Буркино-Фасо, Франция, Катар, реж. Тереза Траоре Дальберг.

4. «Зона Франка» (Zona Franca). Чили, Франция, реж. Георгий Лазаревский.

5. «История супружеской жизни» (A Marriage Story). Чехия, реж. Гелена Тржештикова.

6. «Калабрия» (Calabria). Швейцврия, реж. Пьер-Франсуа Соте.

7. «Конкурс» (The Competition). Россия, реж. Евгений Ховаев.

8. «Ослепительный свет заката» (The Dazzling Light of Sunset). Грузия, Германия, реж. Саломе Джаши.

9. «Плацкарт» (Third-Class Travel). Россия, реж. Родион Исмаилов.

10. «Причастие» (Communion). Польша, реж. Анна Замецкая.

11. «Сибирская любовь» (Siberian Love). Германия, реж. Ольга Делан.

12. «Уроки пения с Энгри Берд» (Singing With Angry Bird ). Южная Корея, реж. Хевон Джи.

13. «Фильм без названия» (Untitled). Австрия, Германия, реж. Михаэль Главоггер, Моника Вилли.

14. «Хороший почтальон» (The Good Postman). Финляндия, Болгария, реж. Тонислав Христов.

15. «Человек-матрас» (Mattress Men). Великобритания, Ирландия, Швеция, Норвегия, реж. Колм Куинн.

Международный фестиваль документальных фильмов «Флаэртиана» пройдёт в Перми 15—21 сентября.