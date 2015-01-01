Газификация субъектов Федерации, имеющих большую задолженность за газ, может быть приостановлена

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На состоявшейся 30 июня пресс-конференции председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера был озвучен список регионов, которые исправно предоставляли возможности для их газификации и выполняли свои обязанности по подготовке потребителей к приёму газа. Пермский край в список лучших 11 регионов, создавших условия для газификации, не вошёл.

«Перечень лучших» был озвучен председателем совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым в ответ на вопрос о том, почему не во всех регионах газификация идёт одинаково интенсивно.

Виктор Зубков, председатель совета директоров ПАО «Газпром»:

— Газпром активно газифицирует российские регионы. Только с 2005 по 2016 год в это направление вложено около 300 млрд руб. Это большие средства. За эти годы уровень газификации поднялся с 63 до 67% (в России — ред.). Газификация сёл увеличилась в 1,6 раза.

Я хочу напомнить те принципы, которые заложены в договорные взаимоотношения с нашими регионами. Газпром отвечает за строительство газопровода до населённых пунктов, а региональные власти — за сооружение распределительных сетей, подготовку потребителей к приёму газа. И вот эта работа («Газпрома» и регионов — ред.) должна идти синхронно. Это оговаривается в наших соглашениях с каждым регионом.

Однако региональные власти, к сожалению, часто об этом забывают. С 2005 по 2016 год только 11 субъектов Федерации полностью выполнили обязательства по подготовке потребителей к приёму газа. Это регионы, руководители которых по-настоящему заботятся о жизни своих людей: Белгородская, Кемеровская, Курская, Омская, Пензенская, Тюменская, Ярославская области, Калмыкия, Мордовия, Чувашия и город Санкт-Петербург. 36 субъектов допустили отставание, а 19 регионов отстали очень значительно и систематически не выполняли свои обязательства.

Вторая проблема, которая влияет на темпы газификации регионов, по словам Зубкова, связана с задолженностью за газ.

Виктор Зубков:

— На 1 июня текущего года объём просроченных задолженностей за потреблённый газ (по всей России — ред.) превысил 196 млрд руб. Это на 22% больше, чем было в начале года. Эти две проблемы — неисполнение обязательств региональными властями и растущие долги за газ — главные сдерживающие факторы развития газификации. Конечно, мы работаем по этим направлениям, но тем не менее картина такая.

Напомним, в апреле 2017 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встречался с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым. В ходе встречи со стороны «Газпрома» было заявлено, что, если региону удастся сократить задолженность за газ, компания готова заняться его газификацией.

Задолженность региона перед «Газпромом» в апреле 2017 года достигла 3,67 млрд руб.

В ходе всероссийской пресс-конференции, состоявшейся 30 июня, Виктор Зубков подтвердил, что газификация некоторых регионов, накопивших максимальную задолженность, может быть заморожена.

Виктор Зубков:

— Мы принимаем решения о тех, кто очень задолжал, сдерживаем газификацию в этих регионах, а то и полностью прекращаем. Конечно, это не здорово, потому что страдают в первую очередь люди. Мы, конечно же, понимаем, что газификация — мощный стимул для повышения качества жизни. Поэтому я считаю, что отношение со стороны ряда руководителей регионов к этой проблеме должно быть более ответственным, чем оно есть на сегодняшний день.