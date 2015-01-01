В городском архиве открылась новая коллекция звукозаписей

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В Пермском городском архиве будут храниться виниловые пластики, кассеты и диски. Первый вклад в коллекцию сделают сотрудники хранилища: виниловые пластинки 1950—1960-х годов, проигрывающиеся на патефоне, и пластинки 1960—1990-х годов, которые можно слушать на проигрывателе, первыми пополнят коллекцию.

Также пополнить коллекцию сможет любой желающий, у которого есть старые пластинки, кассеты и диски. Пластинки отправятся в хранилище, но тем не менее их можно будет использовать.

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