Планы Театра-Театра: «Пьяные», «Иисус Христос — суперзвезда» и «Карлик Нос» «Девять лет до 100-летия театра мы решили прожить не менее насыщенно, чем все предыдущие девять десятков»

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В планах Театра-Театра на сезон 2017-18 годов — амбициозные театральные проекты, сценические эксперименты, новые постановки, зарубежные и российские гастроли. Театр в следующем, 91-м сезоне предложит постановки для разных вкусов: на сцене ТТ покажут не только современную драматургию, но спектакли для ценителей классического драматического искусства. Поклонников мюзиклов тоже ждут громкие премьеры и новые имена.

Репетирует Владимир Гурфинкель

91-й сезон начнётся 8 сентября с полюбившейся пермяками акции «Ночь открытых дверей». Посетители «ночи» смогут окунуться в атмосферу рождения спектаклей, а также встретиться с артистами и музыкантами. В честь открытия сезона на «Сцене-Молот» покажут спектакль «Месяц в деревне». В этот же день за минуту до полуночи начнётся мюзикл «Алые паруса».

Первой премьерой сезона, которая назначена на 6 октября, станет спектакль известного российского режиссёра Марата Гацалова «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. Музыку для «Пьяных» создаёт серьёзный современный композитор Сергей Невский.

Специально к 100-летию Октябрьской революции 1917 года театр устроит несколько показов мюзикла «Доктор Живаго».

Впервые художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм возьмётся за постановку музыкальной сказки по мотивам «Карлика Носа» Вильгельма Гауфа. Премьера состоится 25 ноября. Композитором выступит Лора Квинт, которая ранее написала музыку для водевиля «На всякого мудреца довольно простоты». Художником спектакля станет знаменитый фантазёр Даниил Ахмедов.

На апрель запланирована долгожданная премьера спектакля Владимира Гурфинкеля — народная опера «Я пришел дать вам волю…» по роману Василия Шукшина. Композитор — Виталий Истомин.

Весной на сцене Театра-Театра состоится премьера рок-оперы «Иисус Христос — Суперзвезда», которую поставит английский режиссер Майкл Хант, известный в Перми по постановке оперы «Фиделио» в Мемориальном музее истории политических репрессий «Пермь-36». Эмиль Капелюш станет художником рок-оперы.

Театр имеет большие гастрольные и фестивальные планы.

19 сентября в Ярославле на XVII Международном Волковском фестивале Театр-Театр покажет рок-драму Бориса Мильграма «Калигула» с Альбертом Макаровым в главной роли.

«Мы надеемся, что в новом, 91-м сезоне будет реконструирована большая сцена. Предварительные сроки начала работ — конец апреля, поэтому сейчас мы находимся в активной стадии проработки и подготовки гастрольной жизни театра на время реконструкции сцены», — сообщается в пресс-службе Театра-Театра.

Театром поданы заявки на соискание премии «Золотая маска» со спектаклями «Месяц в деревне», «Калигула» и «#конституциярф».Идут переговоры об участии театра в фестивале «МАРШАК» в Воронеже. Подходят к завершению переговоры о показах спектакля «#конституциярф» в Москве и Франции.

Еще одним значимым событием для театра в начале 91-го сезона станет открытие мемориальной композиции, посвящённой памяти Ивана Тимофеевича Бобылева, который руководил пермской драмой в течение 36 лет.