Дефицит муниципальных районов Прикамья составил почти 1 млрд рублей

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Пермьстат представил характеристику доходов и расходов бюджета муниципальных образований Пермского края.

На 1 января 2017 года общий доход муниципальных образований составил 66,7 млрд руб. Самая большая часть пришлась на городские округа (33,7 млрд руб.) и муниципальные районы (27,1 млрд руб.), остальная часть доходов — на сельские и городские поселения.

Расходы муниципальных образований превышают доходы. Так, в городских округах Пермского края дефицит составил 636,3 млн руб. Расходы в муниципальных округах выше, чем доходы, на 226,0 млн руб. Дефицит в сёлах — 42,5 млн руб., в городских поселениях — 75 млн руб.

Общее число муниципальных образований Пермского края — 337. Из них 260 сельских поселений, 40 муниципальных районов, 29 городских поселений и 8 городских округов.