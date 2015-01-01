На Пермском свинокомплексе введено ограничение газоснабжения

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В минувшую среду, 28 июня, специалистами «Газпром межрегионгаз Пермь» введено ограничение газоснабжения на Пермском свинокомплексе. Как поясняют на предприятии, рисков для социальной сферы нет, так как подача в жилые дома и учреждения будет продолжена.

Для предприятия ситуация также не несёт угрозы, так как в летний период газ не используется в производстве. Все площадки и мощности работают в штатном режиме.

«Текущей весной из-за погодных условий предприятию пришлось превысить норму потребления газа, что сказалось на увеличении суммы задолженности перед «Газпром межрегионгаз Пермь». Данная ситуация стала причиной действий по ограничению», — отметила Нина Корюхова, заместитель генерального директора ГК «Синергия» по правовым вопросам.

Сейчас общая сумма долга перед «Газпром межрегионгаз Пермь» незначительно превышает 100 млн руб.

На свинокомплексе поясняют, что сегодня ведётся работа по реструктуризации долга перед всеми кредиторами, в том числе и перед газовиками. Планируется заключить соглашения по получению рассрочки по обязательствам предприятия.