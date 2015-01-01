На подготовку узких специалистов в сфере медицины выделено 44 млн рублей

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Правительство Пермского края выделит 44 млн руб. из бюджета Пермского края на обучение выпускников и медицинских работников в ординатуре Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ). Решение принято по поручению главы Пермского края Максима Решетникова.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, главной целью финансирования является дальнейшее обеспечение государственных учреждений здравоохранения Пермского края узкими медицинскими специалистами, такими как онкологи, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи.

По условиям четырёхстороннего договора (между ПГМУ, минздравом, гражданином и работодателем) министерство берёт на себя обязательство оплатить обучение, работодатель обеспечивает прохождение производственной практики и трудоустройство будущего специалиста после завершения учёбы. После выпускник ординатуры обязан отработать в этом медицинском учреждении пять лет.

Предполагается, что ежегодно в ПГМУ будут обучать 50 специалистов, зачисление в ординатуру будет происходить по результатам конкурса.