Диана Вишнёва и Наталья Осипова готовы к постоянному сотрудничеству с Пермским театром оперы и балета В новом сезоне они могут стать приглашёнными солистками пермской балетной труппы

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Наталья Осипова и Диана Вишнёва

Как стало известно «Новому компаньону», участие мировых звёзд балета Дианы Вишнёвой и Натальи Осиповой в проектах Пермского театра оперы и балета не останется одноразовым событием. В сезоне 2017-18 года они могут предстать в статусе приглашённых прима-балерин пермской балетной труппы. Предварительная договорённость была достигнута после успешных совместных проектов: Осипова выступила на пермской сцене в заглавной роли в балете Прокофьева «Ромео и Джульетта» в хореографии Кеннета Макмиллана и на премьере балета «Жар-птица» Стравинского в постановке главного балетмейстера Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко; Вишнёва участвовала в балетном вечере Стравинского в роли Петрушки в одноимённом балете, поставленном Владимиром Варнавой.

По нашей информации, договорённость касается возможного участия этуалей в пермских сценических проектах.

Первый балет нового сезона с участием Натальи Осиповой состоится в Перми уже 5 сентября: балерина исполнит заглавную партию в «Жизели». 18 сентября планируется её выступление в проекте театра «Балет Евгения Панфилова», посвящённом его основателю.