Медиапроект «Азота» был отмечен на молодёжном форуме в Самарской области

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Медиапроект «Лица завода» филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» высоко оценили эксперты молодёжного форума «iВолга», в котором азотчики принимали участие впервые. По оценкам жюри, «Лица завода» вошли в 100 лучших социально значимых проектов из 2 тыс., презентованных участниками.

Молодёжный форум «iВолга», организованный по поручению президента России Владимира Путина, проходил на Мастрюковских озёрах в Самарской области с 14 по 24 июня 2017 года. В этот раз форум проводился уже пятый год подряд. В нём приняли участие делегации Пермского края, Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Оренбургской, Самарской, Пензенской областей и других регионов России, а также зарубежья: Китая, Франции, Испании, Марокко, Черногории и других стран.

«Незаметно пролетели эти пять лет. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина впервые был организован молодёжный форум «iВолга». Отрадно сегодня видеть, как форум повзрослел, насколько правильно заложена идея собрать самую креативную, активную, желающую развиваться молодёжь. Я точно знаю, что здесь собрались патриоты России, которые любят свою родину, ценят её историю и делают всё, чтобы страна дальше развивалась и процветала», — подчеркнул на церемонии закрытия форума представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Для участия в форуме кандидаты должны были заочно презентовать социально значимый проект. В этом году на форум подали заявки рекордное количество человек — более 12 тыс., а к участию были приглашены лишь 2000 человек. Конкурс составил порядка 6,5 претендента на одно место.

Азотчики представили на форуме медиапроект «Лица завода». Это серия видеороликов о молодых и перспективных сотрудниках филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», которые не только успешны на работе, но и имеют интересное хобби. Проект направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий среди современной молодёжи.

«Лица завода» были высоко оценены организаторами и экспертами форума «iВолга». Медиапроект не только успешно прошёл заочный отбор, но и стал одним из лучших в федеральном этапе конкурса проектов, набрав 90,7 балла из 108 возможных. По результатам завершающего, третьего этапа оценки, «Лица завода» вошли в 100 лучших из 2 тыс. презентованных на форуме проектов.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники