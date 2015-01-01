«Газпром межрегионгаз Пермь» впервые стал лауреатом корпоративного конкурса ПАО «Газпром»

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«Газпром межрегионгаз Пермь» впервые стал призером корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Компания заняла 3 место в номинации «Борьба с неплатежами» по итогам 2016 года.

Жюри конкурса оценило комплекс мероприятий, проводимых компанией по работе с дебиторской задолженностью населения — уровень платежей абонентов в 2016 году составил 100%. Награда за подписью Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера вручена на церемонии, которая состоялась на этой неделе.

Такой корпоративный конкурс ПАО «Газпром» проводит с 2009 года. Победителей определяет жюри, в которое входят независимые эксперты — журналисты, издатели, специалисты по связям с общественностью, а также сотрудники Департамента ПАО «Газпром», курирующего информационную политику компании, и журнала «Газпром».

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