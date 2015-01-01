В Перми презентован новый телеканал

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На прошлой неделе состоялась презентация для прессы нового развлекательного телеканала Spike («Спайк»), входящего в семейство VIACOM — один из крупнейших видеохолдингов мира. Созданный в 2003 году, канал работал поначалу лишь в США и Канаде, но сейчас завоевал уже 180 стран мира. Его смотрят около 700 млн домохозяйств, что составляет примерно 3 млрд человек.

С марта 2017 года Spike начал вещание в России через большинство крупнейших провайдеров спутникового и кабельного телевидения.

Российское представительство телеканала обосновывает необходимость его запуска результатами социологических исследований, проведённого среди 1500 респондентов из 72 городов. Директор телеканала Илья Хеллерт-Розанов считает, что российская аудитория весьма продвинута в телевизионном контенте: активно участвует в форумах о телесериалах, интересуется новинками. По мнению топ-менеджера канала, Spike будет интересен в равной мере как мужчинам, так и женщинам, а основной возраст его аудитории — 35-34 лет.

Из популярного телевизионного контента канал не использует лишь комедии. Ставка в его программе делается на историю, приключения, боевики и остросюжетные драмы. 10 % его контента составляют художественные фильмы — блокбастеры, 64 % — телесериалы и 26 % — реалити-шоу, в том числе — собственного производства. Характеризуя в двух словах приоритеты канала, Илья Хеллерт-Розанов говорит: «Яркие личности. Закрученные сюжеты».

Из 1200 часов вещания в год 340 часов составляют на «Спайке» эксклюзивные сериалы. Особенную ставку руководство канала делает на исторический сериал «Медичи», который недавно стартовал в эфире и идёт по будням в 19.10, — чрезвычайно красивый флорентийский сюжет с участием красавца Ричарда Мэддена в роли Козимо Медичи и Дастина Хоффмана в роли его отца.

К эксклюзивному контенту канала относятся также сериалы «Бюро легенд» и «Тени»; последний — румынского производства и, по словам Хеллерта-Розанова, стал сенсацией Каннского фестиваля.

Кроме трансляции эксклюзива, Spike с удовольствием даёт зрителям возможность посмотреть заново любимые сериалы вроде «Фарго», «Шерлока», «Острых козырьков», «Доктора Хауса» и т. п. Руководство канала гордится тем, что не экономит на двевном эфире: вся сетка вещания состоит исключительно из высосокачественных фильмов и сериалов.

Реалити-шоу в эфире пока только четыре. Среди прочих канал закупил право вещания легендарного Top Gear.

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