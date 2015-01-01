В Перми в честь 100-летия Павла Соловьёва состоится масштабная праздничная программа

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В предстоящую субботу, 1 июля, на городской эспланаде перед пермяками выступят ведущие творческие коллективы Прикамья, а также российские и зарубежные звёзды.

На протяжении всего концерта будет работать выставка авиамоторов, которая откроется с 12:00 у Памятника героям фронта и тыла.

Концертная программа начнется с 14:00 и включит выступления коллективов из Перми и Пермского края: школа танца «Хит», «Крок Flydance», хип-хоп команды «Danger electro» и «De&Ge», а также популярные мелодии от Пермского губернского оркестра. Вниманию зрителей будет представлена тематическая творческая программа ««Павел Соловьёв. Полёт длиною в век».

С 17:20 свои выступления уже начнут звёзды российской и зарубежной эстрады. Первой на главную сцену выйдет группа «Bogachi». Затем своим часовым концертом гостей праздника порадует группа «ПМ». Сразу после них перед гостями праздника предстанут солистка группы Ace of Base Йенни Берггрен и аккордеонист Пётр Дранга.

С 21:20 со своим суперпредставленим выступит группа Scooter во главе с легендарным вокалистом H.P. Baxxter.

Завершится праздничное мероприятие в 22:50 10-минутным пиротехническим шоу.

В связи с празднованием 100-летнего юбилея авиаконструктора Павла Соловьёва департамент дорог и транспорта Перми доводит до сведения автомобилистов, 1 июля с 11:30 до 00:00 будет закрыто движение:

- по ул. Ленина от ул. Куйбышева до улю Борчанинова;

- по ул. Петропавловской от ул. Куйбышева до ул. Борчанинова;

- по ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Монастырской;

- по ул. Осинская от ул. Советской до ул. Петропавловской.

Кроме того, с 22:00 30 июня по 00:00 2 июля будет запрещена парковка автомобилей:

- по ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Борчанинова;

- по ул. Петропавловская от ул. Куйбышева до ул. Борчанинова;

- по ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Монастырской.

«Новый компаньон»