Филармония приглашает на концерты органной музыки

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Пермская краевая филармония приглашает на пермяков и гостей города на летние вечера органной музыки, которые много лет традиционно проходят в Органном зале.

12 июля выступит выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова Мансур Юсупов. За последние годы он стал обладателем специального приза II Международного конкурса органистов им. Браудо (Санкт-Петербург), дипломантом II Международного конкурса органистов им. Янченко (Волгоград), победителем I Международного конкурса им. Немтина (Пермь), в 2016 году — победителем XVII Открытого фестиваля-конкурса органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург».

В Перми он исполнит Toccata Prima Георга Муффата, несколько сочинений Иоганна Себастьяна Баха: три хоральные прелюдии из цикла «18 лейпцигских хоралов» («Приди, язычников спаситель», «На реках Вавилонских», «Единому Господу в вышних слава»), прелюдию и фугу ми минор. Завершат программу европейские классики, почти наши современники: Адажио Ференца Листа, прелюдия и Фуга си бемоль мажор Марселя Дюпре, «Шествие к собору» из оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, «Вечерняя звезда» и «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна, интродукция и пассакалия ре минор Макса Регера.

Финал летнего цикла состоится 23 августа. Владимир Королевский (Москва) назвал свою программу очень оригинально и в то же время символично: «Преемственность великой традиции: от северогерманской школы — к русскому органу».

На сегодняшний день Владимир Королевский является одним из самых известных молодых талантливых органистов России. Владимир Королевский — лауреат всероссийских и международных конкурсов, в том числе — победитель Международного конкурса органистов имени Marcello Galanti (Италия, 2008, I премия и приз зрительских симпатий), победитель Всероссийского конкурса Sancta Caecilia (Красногорск, 2010), лауреат Международного конкурса Валерия Кикты (Москва, 2010). Победитель в дуэте с Екатериной Спиркиной III Всероссийского конкурса органных дуэтов (Петрозаводск — Кондопога, 2013), победитель II Российско-Польского конкурса Vox Polonica Petropolitana (Санкт-Петербург, 2016), лауреат XVII Открытого фестиваля-конкурса органной музыки Гатчина — Санкт-Петербург (2016).

Прозвучат произведения Георга Муффата Токката №7, Луи Вьерна Аллегро и Кантабиле из Второй органной симфонии ор. 20, Микаэла Таривердиева Хорал и Токката из Второго органного концерта «Полифоническая тетрадь», а также органная симфония «Чернобыль, op. 94 (первая часть — «Зона»), Иоганна Себастьяна Баха Токката и фуга фа мажор BWV 540, Макса Регера 12 пьес для органа ор. 59: Бенедиктус и Токката, Оливье Мессиан «Вознесение», вторая и третья части: «Светлая Аллилуйа души» и «Вспышка радости».

Ждем вас в Органном зале. Этих музыкантов вы еще не слышали!

Пресс-служба Пермской краевой филармонии.