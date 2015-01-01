С береговой полосы Мулянки вывезли более 200 т отходов

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В рамках всероссийской акции «Единые дни защиты малых рек и водоемов» в Перми проводится очистка прибрежной зоны реки Мулянки.

На сегодня с её берегов подрядная организация убрала уже более 200 т бытовых, древесных, строительных и других отходов. Мусор вывозится за пределы участка реки и проходит утилизацию.

Работы ведутся на участках береговой полосы реки: от шоссе Космонавтов до домов №2-6 на ул. Оверятской и от садоводческого кооператива на ул. Встречной, 30а до границы Индустриального района.

В дальнейшем предстоит уборка береговой полосы Мулянки и в Дзержинском районе города. Всего экологи планируют очистить 13 км береговой линии реки.

В обязанности подрядной организации входит проведение работ до октября.