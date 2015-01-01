В Дзержинском районе временно перекроют часть улиц

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Движение транспорта будет перекрыто 1 июля с 09:00 до 18:00.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, будут закрыты ул. Гатчинская (от ул. Подлесной до ул. Бобровой), ул. Василия Каменского (от ул. Углеуральской до ул. Гатчинской), ул. Переселенческая (от ул. Углеуральской до ул. Гатчинской).

Перекрытие связано с празднованием «Сабантуя» на стадионе «Локомотив». Проезд будет осуществляться только для жителей, проживающих на этой территории, после предъявления подтверждающего документа.