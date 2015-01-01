Пермяки проехали более 2 тыс. км «Маршрутами Великой Северной экспедиции»

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Автопробег, организованный инициативными жителями Пермского края, прошёл по дорогам Сибири через Тюмень, Тобольск и Ирбит.

«Наше путешествие призвано привлечь внимание к исследованиям Сибири, Камчатки и открытию северо-западных берегов Америки. Почти 300 лет назад две экспедиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова, преодолевая большие трудности, добрались через обширные и малонаселенные пространства Российской империи к неизведанной земле и смогли впервые подробно исследовать и описать эти территории», — комментирует цель проекта член Русского географического общества и руководитель автопробега Ильдар Маматов.

Во время автопробега его участники заключили сотрудничество в сфере внутреннего туризма с Тюменской и Свердловской областями. Сейчас идёт систематизация этнографического материала и подготовка к новому путешествию на Камчатку, которая стартует уже 1 июля.

В планах пермяков стоит создание самого длинного туристического маршрута в мире от датского города Хорсенс до Аляски, проходящего через Пермь, Кунгур, Осу, Соликамск, Каменск-Уральский и Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Ирбит, Петропавловск — Камчатский и через семь населенных пунктов Камчатки.