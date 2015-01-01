19 учителей сельских школ Пермского края получат компенсации в размере до 1 млн рублей

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Как сообщает Министерство образования Пермского края, 28 июня определись победители конкурса «Сельский учитель», которые получат компенсации в размере до 1 млн руб. Ими стали 19 молодых учителей из Уинского, Куединского, Краснокамского, Кунгурского, Чайковского, Чернушинского, Карагайского, Кишертского, Ильинского, Пермского муниципальных районов.

Полученные деньги учитель обязан потратить на приобретение или строительство жилья в сельском районе, где располагается предполагаемое место его работы. При этом конкурс рассчитан на молодых учителей в возрасте до 35 лет, со стажем педагогической деятельности не менее 5 лет. Компенсацию возможно получить только в том случае, если молодой специалист намерен переехать на постоянное место жительства в сельскую местность Пермского края и трудоустроиться на должность учителя или уже проживает и работает там.

С 11 по 17 мая 2017 комиссия конкурса приняла около 200 заявок из разных сельских местностей Пермского края от учителей начального общего, основного общего и среднего общего образования. Денежные средства победители получат за счёт субвенций из регионального бюджета.